Von Berlin bis Bayern: An vielen Orten haben Menschen des Polizeibeamten gedacht, der im Saarland im Einsatz erschossen wurde. Das Mitgefühl gilt besonders seiner Familie.
27.08.2025 - 10:18 Uhr
Berlin/Hamburg/Saarbrücken - In Trauer vereint haben bundesweit zahlreiche Polizeibeamte, Bürger und Politiker mit einer Schweigeminute dem im Saarland erschossenen Polizisten gedacht. Im Landtag in Saarbrücken erhoben sich die Abgeordneten um 9.00 Uhr zum stillen Gedenken von den Plätzen. "Wir trauern. Das Saarland trauert", sagte Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD). Das Saar-Innenministerium hatte die Polizeibehörden anderer Länder und des Bundes eingeladen, sich dem Gedenken anzuschließen.