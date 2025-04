In Leonberg haben Unbekannte Anfang der Woche zwei Eis-Automaten geknackt und das enthaltene Geld gestohlen. Jüngst wurden auch in Rutesheim zwei Automaten aufgebrochen.

Gleich zwei Eis-Automaten haben Unbekannte in Leonberg aufgebrochen. Zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, war ein Eis-Automat im Herdweg in Höfingen Ziel der Täter. Sie brachen ihn auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Schadenshöhe muss laut Polizei noch ermittelt werden.

Ein zweiter Eis-Automat im Ramtel aufgebrochen

Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag wurde in der Böblinger Straße im Stadtteil Ramtel ein weiterer Eis-Automat aufgebrochen. Auch hier entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag, auch die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt.

Mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten werden geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 08 00/11 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Unbekannte schlagen auch in Rutesheim und Ludwigsburg zu

Bereits in der vergangenen Woche hatten es Unbekannte auf zwei Snackautomaten abgesehen gehabt. In der Nacht zum Donnerstag brachen sie die beiden Geräte auf einem Firmengelände in der Gutenbergstraße auf. Sie ließen das enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro mitgehen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht auch in diesem Fall noch nicht fest.

Und auch aus Ludwigsburg meldet die Polizei einen Automatenaufbruch: In der Mainzer Allee schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Eis-Automaten zu. Die Täter entwendeten einen geringen dreistelligen Geldbetrag und hinterließen einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro.