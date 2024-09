Im Tatort "Deine Mutter", der am 15. September 2024 auf ARD ausgestrahlt wurde, tritt der Wiener Rapper Ted Candy auf – gespielt von Aleksandar Simonovski, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Yugo bzw. Jugo Ürdens. Die Folge handelt von Ted, einem aufstrebenden Musiker, der nach einem Konzert unter mysteriösen Umständen stirbt. Doch das Interesse der Zuschauer gilt nicht nur der Handlung, sondern auch der Frage:

Wer ist der echte Rapper hinter der Figur?

Jugo Ürdens, mit bürgerlichem Namen Aleksandar Simonovski, wurde 1995 in Skopje, Nordmazedonien, geboren und zog als Kind nach Wien. Dort wuchs er im 16. Wiener Bezirk auf und startete früh seine Musikkarriere. Unter seinem ursprünglichen Künstlernamen Jugo Ürdens veröffentlichte er 2016 seine erste EP Ajde, die ihm den Einstieg in die österreichische Musikszene ermöglichte. Bekannt für seine ironische Auseinandersetzung mit dem Leben als Migrant in Österreich, unterscheidet sich sein Stil von vielen anderen Deutschrap-Künstlern, da er Themen wie Gewalt oder Waffen bewusst meidet.

2020 veröffentlichte er unter dem Namen Yugo den Track Babylon, und nun, im Jahr 2024, ist er nicht nur als Musiker aktiv, sondern auch als Schauspieler im Tatort zu sehen. Neben seiner Rolle als Ted Candy hat er das Tatort-Team bei der Produktion beraten. Wer die Folge verpasst hat, kann sich in der ARD-Mediathek die Wiederholung ansehen.