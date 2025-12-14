Der Wiener „Tatort: Der Elektriker“ mit den Ermittlern Eisner und Fellner ist ein intensives Kammerspiel mit tragischem Hintergrund.

Was taugt „Der Elektriker“? Der neue „Tatort“ aus Wien im Schnellcheck.

Die Handlung in zwei Sätzen In einem Pflegeheim stirbt ein Bewohner. Die Kommissare Eisner (Harald Krassnitzer) und Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in einem Milieu geprägt von Überforderung und Einsamkeit, sie treffen auf tragische Schicksale und müssen viel Fingerspitzengefühl beweisen.

Zahl der Leichen 1

Netter Besuch Michael Edlinger und Claudia Kottal vom Wien-Krimi „Blind ermittelt“ des ZDF geben ein Gastspiel in der ARD.

Sprachlos Bei der Rekonstruktion des Tathergangs ist Eisners voller Körpereinsatz gefragt. Er muss im Hebelift Platz nehmen und spüren, wie hilflos und ausgeliefert alte Menschen sind – eine unschöne Erfahrung. Dann trifft er auch noch auf seine alte Liebe Sandra, die am Nervenleiden ALS erkrankt ist und im Rollstuhl sitzt. Dem sonst so redegewandten Kommissar fehlen die Worte.

Sprichwort Auch andere Menschen treffen sich hier zum zweiten Mal im Leben: Den toten Heimbewohner ereilte eine späte Rache. Im ersten Leben war der Elektriker Folterknecht im Jugoslawienkrieg.

Unser Fazit Ein trauriges Thema, mit Liebe zum Detail filmisch umgesetzt. Herrlich, wie die Polizisten die wortkargem Pensionisten bei einer Runde Bauernschnapsen zum Plaudern bringen. Merke: „Bummerl“ ist ein Austrofachbegriff für Pech oder A-Karte. Und irgendwer hat immer das Bummerl.

Spannung Note 3; Logik Note 2