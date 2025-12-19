In einer Nacht im Mai kommt es zu einer Gewalteskalation auf einem Spielplatz im Sauerland. Ein Junge wird so schwer verletzt, dass er kurz darauf stirbt. Nun sind mehrere Personen verurteilt worden.
19.12.2025 - 12:10 Uhr
Arnsberg - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 14-Jährigen auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland ist ein 17-Jähriger wegen Mordes zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts Arnsberg sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Teenager aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet hatte, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.