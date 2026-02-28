Im TV-Quiz „Wer weiß denn sowas“ ist „Tatort“-Star Wotan Wilke Möhring an den Leonberger Hunden gescheitert. Was hat es mit den Vierbeinern aus der Stadt bei Stuttgart auf sich?
27.02.2026 - 11:54 Uhr
Es war die alles entscheidende Frage bei „Wer weiß denn sowas?“ am Mittwochabend im Ersten: Tatort-Star Wotan Wilke Möhring, sein Kontrahent Bernhard Hoëcker und ihre beiden Teampartnerinnen hatten jeweils die Chance, den Sieg auf ihre Seite zu ziehen – die richtige Antwort auf die „Masterfrage“ der TV-Quiz-Show vorausgesetzt.