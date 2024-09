Franziska Tobler und Friedemann Berg ermitteln im Schwarzwald nach dem Mord an einem jungen Anwalt. Dabei zeigt sich, dass es vor Gericht nicht immer gerecht zugeht.

Das Ermittlerduo Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) aus dem Schwarzwald harmoniert eigentlich sehr gut miteinander. Auch wenn er mal nach seinen eigenen Regeln spielt und die gut gemeinten Warnungen seiner Partnerin in den Wind schlägt. Doch in der Folge „Ad acta“ ist die Stelle der Dezernatsleitung offen und die Frage steht im Raum, ob sich einer von beiden darauf bewirbt.

Die Handlung des Tatort

Tobias Benzinger (Jan Liem) wird im Wald erschossen, es sieht nach einer Hinrichtung aus. Tobler und Berg erfahren, dass es sich um den Stiefsohn des Anwalts Rainer Benzinger (sehr unsympathisch gespielt von August Zirner) handelt. Dessen erfolgreiche Kanzlei, in der auch Tobias arbeitete, werden überwiegend zwielichtige Mandanten betreut. Benzinger senior will über diese Mandanten jedoch nichts preisgeben, obwohl Tobler und Berg vermuten, dass der Mord des Stiefsohnes mit der Kanzlei zu tun haben könnte. Selbst als ein Anschlag auf Benzinger verübt wird, will er nicht mit der Polizei kooperieren. Derweil berät sich Tobler mit ihrem Vater und früheren Ermittler Bruno Tobler (Michael Hanemann) über den Fall. Doch dieser ist mehr daran interessiert, seine Tochter zu überreden, sich für die Führungsposition zu bewerben. Interessant ist auch die Frage, warum Berg und der alte Tobler ein Problem miteinander haben.

„Ad acta“ ist bereits das dritte Drehbuch, das Bernd Lange für die Ermittler aus dem Schwarzwald geschrieben hat. Neben einem soliden Kriminalfall arbeitet er auch die Beziehung der Kommissare zueinander weiter heraus, ohne ihre Probleme zu sehr in den Vordergrund rücken zu lassen.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr

Der Trailer zu „Ad acta“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Franziska Tobler (Eva Löbau)

Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner)

Andi Beuter (Daniel Friedl)

Rainer Benzinger (August Zirner)

Maki Benzinger (Akiko Hitomi)

Nader Mansor (Hassan Akkouch)

Bruno Tobler (Michael Hanemann)

Tobias Benzinger (Jan Liem)

Svenja Haag (Rosa Lembeck)

Jan Kreutzer (Sammy Scheuritzel)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD