Die Absicht ist eine gute. Man spürt sie bis hinein in Fabers kleinste Parkafalte. Lass uns mal was über häusliche Gewalt machen, haben sich Autor Markus Busch und Regisseurin Nana Neul gedacht. Und das haben sie dann gemacht.

Mit eindrücklichen Szenen im Frauenhaus, in dem Kommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) verdeckt ermittelt. Mit einem Peter Faber (Jörg Hartmann), der zwischen ungewohntem Mitgefühl und üblicher Bärbeißigkeit changiert. Herausgekommen ist dabei ein ordentlicher Film, aber halt kein Krimi. Doch fangen wir von vorne an. Meike Gebken (Nadja Becker) ist tot, erstickt bei einem Brand in ihrem Haus. Gelegt von einem Unbekannten. Unter Verdacht ist ihr Mann Jens Hielscher (Sebastian Zimmler). Ein – Pardon für die Wortwahl, aber man muss es so sagen –, ein grandioses Arschloch. Er hat seine Frau vergewaltigt und verprügelt. Und Faber würde nichts lieber tun, als Hielscher verhaften. Doch der hat ein Alibi.

Lesen Sie auch

Meike Gebken war vor ihm ins Frauenhaus geflüchtet. Doch warum ist sie in jener Nacht mit ihrer Tochter in das Haus zurückgekehrt? Und wo ist der 14 Jahre alte Sohn Finn (Caspar Hoffmann)? War er der Täter?

Viele Fragen, die es zu klären gilt. Zwischendurch taucht wie in Dortmund üblich die Vergangenheit auf. Manch alter Handlungsstrang wird kurz angerissen, der Mord am KI-Chef Haller ist ein Thema. Richtig schlau wird man aus dem Geraune aber nicht. Wie auch das Ende unbefriedigend ist. Man hat das Gefühl, dass den Beteiligten kurz vor Schluss eingefallen ist: Mist, wir brauchen noch einen Täter. Und haben dann jemanden gefunden. Irgendjemanden. Aber da hilft dann auch die gute Absicht nicht mehr.

Der Trailer zu „Titel des Tatorts“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Peter Faber (Jörg Hartmann)

Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger)

Jens Hielscher (Sebastian Zimmler)

Ira Klasnić (Alessija Lause)

Meike Gebken (Nadja Becker)

Otto Pösken (Malick Bauer)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Pfingstmontag, 20.15 Uhr, ARD