Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) ermitteln nun als Duo: Ein totes Mädchen im See führt die Kripo Dresden in ein Kinder- und Jugendheim.

Man kennt das aus dem Berufsleben: Der Kollege oder die Kollegin kündigt, wird aber nicht ersetzt. Ungefähr so läuft das jetzt für das „Tatort“-Team aus Dresden. Nachdem Karin Gorniak im Februar den Dienst quittierte, ermitteln Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) nun als Duo für die Kripo aus Dresden. Und klar: Die Arbeit wird leider nicht weniger.

Die Handlung des Tatorts „Siebenschläfer“ „Alles gut?!“, fragt Pascal (Florian Geißelmann). „Ja, bist du ready?“, sagt Lilly-Marie (Dilara Aylin Ziem) – dann hauen die beiden mitten in der Nacht aus dem Kinder- und Jugendheim „Siebenschläfer“ ab. Doch am nächsten Morgen wird die Leiche der 16-Jährigen aus einem See im Wald gezogen und ihr Freund Pascal, 17 Jahre alt, ist auf der Flucht.

Der Junge ist leider ein Verdächtiger wie aus dem Bilderbuch: jung, auf sich alleine gestellt, verhaltensauffällig, wütend und weitgehend perspektivlos. Ob ihn das auch zum Mörder befähigt, müssen Schnabel und Winkler inmitten ihrer neuen Arbeitssituation als Duo klären. Auch das auf den ersten Blick mustergültige Kinder- und Jugendheim „Siebenschläfer“ wirkt bei näherer Betrachtung alles andere als normal. Und während die Fahndung in vollem Gange ist, wird auch noch der Abteilungsleiter des Jugendamtes tot aufgefunden.

Schön zumindest in all dem Elend, dass Peter Michael Schnabel sich empathischer bei der Arbeit verhält und nicht nur grantig Ergebnisse abfragt, sondern eben selbst mit anpackt. Immerhin hat er im Lauf seiner „Tatort“-Karriere bereits zwei Kolleginnen vergrault, mit Leonie Winkler sollte er es sich nicht auch noch verscherzen. „Siebenschläfer“ ist ein guter Neustart für die Dresdener.

Die Darsteller des Tatorts „Siebenschläfer“

Oberkommissarin Leonie Winkler - Cornelia Gröschel

Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel - Martin Brambach

Kriminaltechniker Philipp Laupheimer - Yassin Trabelsi

Dr. Himpe - Ron Helbig

Pascal Schadt - Florian Geißelmann

Jasmin Hoffmann - Aysha Joy Samuel

Saskia Rühe - Silvina Buchbauer

Olivia Becker-Rühe - Anna-Lena Schwing

Erwin Miersch - Elmar Gutmann

Lucy Wiegand - Sinje Irslinger

Lilly-Marie Reuter - Dilara Aylin Ziem

Martina Reuter - Milena Dreissig

Cheyenne Louise - Sophie Arnold

Lukas Brückner - Hanno Koffler

Torsten Hess - Peter Moltzen

Der Tatort aus Dresden in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden. Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

Tatort: Siebenschläfer. So, 12. 10. 2025, 20.15 Uhr, ARD