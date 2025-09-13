In „Ich sehe dich“, dem neuen „Tatort“ aus Franken, muss sich Kommissar Felix Voss auf sein psychologisches Bauchgefühl verlassen, um zu verstehen, wie der Tote tickte.
13.09.2025 - 11:00 Uhr
Wer allzu beliebt ist, macht sich verdächtig. Und dieser Andreas, dessen Leiche nach zwei Jahren im Wald entdeckt wird, scheint ein sehr guter Mensch gewesen zu sein. „Er hat eine Mauer des Guten um sich gebaut“, sagen jene, die ihn kannten. Aber warum wurde der 37-Jährige dann ermordet und in der Nähe von Nürnberg verscharrt, jedenfalls das, „was von ihm übrig war“?