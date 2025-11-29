Der Fall eines seit sechs Jahren vermissten Kindes bringt die Frankfurter Ermittler im „Tatort – Licht“ an ihre Grenzen und führt zu Unstimmigkeiten.

Nach der ersten „Tatort“-Episode „Dunkelheit“ des neuen Frankfurter Cold-Case-Ermittlungsduos Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) kommt nun folgerichtig „Licht“. Diese namensgebende Helligkeit hat Regisseur Rick Ostermann vielfältig eingesetzt – mal strahlt die Sonne warm, dann ist das Licht wieder gleißend hell oder vervielfältigt sich in Spiegeln. Doch auch wenn zu Beginn der Song „Here Comes The Sun“ von Nina Simone eine fast schon heitere Stimmung verbreitet, täuscht nichts darüber hinweg, dass auch dieser Alt-Fall Ermittlern und Zuschauern an die Nieren gehen wird. Denn, so heißt es ja sprichwörtlich: Wo Licht ist, ist auch Schatten.

Die Handlung des heutigen Tatort Und in diesem Schatten befindet sich Anna Reiter (Maren Eggert), deren kleine Tochter vor sechs Jahren spurlos verschwand. Doch die verzweifelte Mutter klammert sich an jeden Hoffnungsschimmer und verspricht in einem Videoaufruf Geld für jeden kleinen Hinweis. Als sich daraufhin eine Person meldet, wendet sich Reiter an die Ermittlerin Maryam Azadi, die den ungeklärten Vermisstenfall in all den Jahren nicht aus den Augen verloren hat. Doch dann verschwindet auch Reiter und gilt als Hauptverdächtige in einem Mordfall. Um diesen aufzuklären, müssen Azadi und ihr Partner Hamza Kulina (Edin Hasanovic) den alten Vermisstenfall wieder aufrollen. Könnte das Mädchen nach all der Zeit wirklich noch leben? Während Kulina eine interne Ermittlung beschäftigt, kann Azadi die Grenzen zwischen privatem und beruflichen bei dem Vermisstenfall nicht mehr trennen. In dem spannenden Krimi-Drama geht es um das Prinzip Hoffnung – und was es mit Menschen macht.

Der Trailer zu „Licht“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Maryam Azadi (Melika Foroutan)

Hamza Kulina (Edin Hasanovic)

Anna Reiter (Maren Eggert)

Sandra Schatz (Judith Engel)

Rechtsmedizinerin Lange (Mieke Schymura)

Konrad Spielmann ( Alexander Weise)

Iva (Rosa Wirtz)

Nova (Dörte Lyssewski)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD