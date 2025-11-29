Der Fall eines seit sechs Jahren vermissten Kindes bringt die Frankfurter Ermittler im „Tatort – Licht“ an ihre Grenzen und führt zu Unstimmigkeiten.
Nach der ersten „Tatort“-Episode „Dunkelheit“ des neuen Frankfurter Cold-Case-Ermittlungsduos Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) kommt nun folgerichtig „Licht“. Diese namensgebende Helligkeit hat Regisseur Rick Ostermann vielfältig eingesetzt – mal strahlt die Sonne warm, dann ist das Licht wieder gleißend hell oder vervielfältigt sich in Spiegeln. Doch auch wenn zu Beginn der Song „Here Comes The Sun“ von Nina Simone eine fast schon heitere Stimmung verbreitet, täuscht nichts darüber hinweg, dass auch dieser Alt-Fall Ermittlern und Zuschauern an die Nieren gehen wird. Denn, so heißt es ja sprichwörtlich: Wo Licht ist, ist auch Schatten.