Im Frankfurter „Tatort – Fackel“ legt sich das neue Erfolgsduo Kulina und Azadi mit mächtigen Gegenspielern an. Warum der Krimi sehenswert ist, erfahren Sie hier.
21.03.2026 - 10:00 Uhr
Ein brennendes Hochhaus in Frankfurt, 13 Tote und die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt. Auch etliche Jahre danach lässt das Unglück die Betroffenen im „Tatort – Fackel“ nicht los. Nicht die Angehörigen der Todesopfer, die verstehen wollen, warum das Haus so schnell abbrannte. Aber auch nicht den Chef des Baustoffkonzerns (Stephan Luca), dessen Schuldfrage vor einem Untersuchungsausschuss geklärt werden soll.