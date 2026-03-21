Im Frankfurter „Tatort – Fackel“ legt sich das neue Erfolgsduo Kulina und Azadi mit mächtigen Gegenspielern an. Warum der Krimi sehenswert ist, erfahren Sie hier.

Ein brennendes Hochhaus in Frankfurt, 13 Tote und die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt. Auch etliche Jahre danach lässt das Unglück die Betroffenen im „Tatort – Fackel“ nicht los. Nicht die Angehörigen der Todesopfer, die verstehen wollen, warum das Haus so schnell abbrannte. Aber auch nicht den Chef des Baustoffkonzerns (Stephan Luca), dessen Schuldfrage vor einem Untersuchungsausschuss geklärt werden soll.

Die Handlung des heutigen Tatort Wenige Tage, bevor der Ausschuss ein Urteil fällt, bittet Almila Adak (Seyneb Saleh) ihren Ex-Freund um Hilfe: Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) soll sich den Fall anschauen, um Ungereimtheiten aufzudecken. Die junge Frau will Gerechtigkeit für ihre Mutter, die in den Flammen starb. Gemeinsam mit seiner Kollegin Maryam Azadi (Melika Foroutan) stößt der Kommissar auf den Tod eines Mitarbeiters der Prüfstelle, die das im Hochhaus verwendete Dämmmaterial untersuchte. War es Selbstmord, wie die Kollegen von der Kripo entschieden?

Der dritte Cold-Case-Fall des Frankfurter Duos, bei dem wie im vorherigen Fall auch, Rick Ostermann Regie führte, entwickelt sich zu einem packenden Polit-Thriller. Azadi und Kulina bekommen es mit mächtigen Gegenspielern zu tun, die sie bedrohen. Zudem belastet Kulina der Fall wegen seiner persönlichen Betroffenheit. Wohltuend wirkt da die entspannte und inzwischen eingespielte Beziehung der beiden Ermittelnden. Das Debüt „Dunkelheit“ des Frankfurter Teams wurde kürzlich mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Besonders der für einen Krimi ungewöhnliche Fokus auf die Opfer gefiel der Jury. Auch „Fackel“ beleuchtet wieder das Leid einer Hinterbliebenen am Beispiel Almilas.

Der Trailer zum „Tatort“:

https://www.ardmediathek.de/video/tatort/trailer-fackel/ard/Y3JpZDovL2FyZC5kZS92aWRlby1BUkQtLTI0NDE3OQ?

Tatort:Fackel, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Maryam Azadi (Melika Foroutan )

Hamza Kulina (Edin Hasanovic )

Steffen Böttcher (Stephan Luca)

Simone Böttcher (Katharina Heyer )

Christian Möller (Michael Schenk )

Emina Kulina (Gordana Boban )

Almila Adak (Seyneb Saleh)

Andrea Hofer (Nadja Bobyleva)

Brombach (Timo Jacobs)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

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TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD