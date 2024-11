Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) will im Kloster zur Ruhe kommen. Doch prompt wird der Pfarrer ermordet. Darum geht es in „Schweigen“, dem neuen „Tatort“ aus Hamburg.

Eigentlich wollte Kommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) eine Auszeit im Kloster nehmen, um über den Tod seiner Kollegin hinwegzukommen. Plötzlich aber kommt der freundliche Pfarrer bei einem Brand ums Leben. Falke ermittelt und stößt auf kinderpornografische Dias. Wollte sich jemand an dem Geistlichen rächen?

Die Handlung des heutigen Tatort

Mit „Schweigen“, dem neuen „Tatort“ aus Hamburg, wagt sich der Autor Stefan Dähnert an ein heikles wie aktuelles Thema: Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche. Falke wird schnell klar, dass sein Zimmergenosse Daniel Weinert (Florian Lukas) ins Kloster gekommen ist, um die Vergangenheit endlich abzuschütteln. Denn er war als Junge bei einer Messdienerfreizeit im Kloster und war damals vermutlich eines der Opfer des Pfarrers. Das macht Falkes neuen Freund verdächtig, zumal er in der Tatnacht noch in dem Wohnwagen war, in dem der Pfarrer nach seiner Rückkehr aus der langjährigen Mission lebte.

Alle haben etwas zu vertuschen in „Schweigen“

Der erfolgreiche Krimi- und Spielfilmregisseur Lars Kraume verzichtet auf jeden Voyeurismus. Selbst in den Rückblenden stellt er den Missbrauch der Jungen nicht nach, sondern macht dessen Tragweite nur an den Folgen sichtbar, die sich in die Seelen der Kinder eingegraben haben. So hat Daniel nach den Vorfällen in der Kindheit im Leben nie mehr richtig Fuß gefasst. Spannung erhält der Krimi vor allem, weil hier alle etwas vertuschen wollen – nicht nur im Kloster. Sogar die Kommissarin Eve Pötter (Lena Lauzemis) vor Ort missbilligt Falkes beharrlichen Nachforschungen: „Sie sind nicht religiös“, sagt sie, deshalb wolle er in der Kirche doch „nur das Schlechte sehen“.

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring)

Eve Pötter (Lena Lauzemis)

Bruder Jonas (Falilou Seck)

Lukas (Jakob Kraume)

Pastor Otto (Hannes Hellmann)

Daniel Weinert (Florian Lukas)

Domvikar Billing (Sebastian Blomberg)

Polizeihauptmeister Schültke (Michael Del Coco)

LKA-Beamtin Schwerdtfeger (Julia Jendrossek)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 1. Dezember. 20.15 Uhr, ARD