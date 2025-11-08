In „Mike & Nisha“ ermitteln die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern in einem Mordfall, bei dem die Leichen fehlen.
08.11.2025 - 10:00 Uhr
Die Nachbarin hat schon böse Vorahnungen. Neugierig steht sie am Fenster und verfolgt, was bei Familie Schaub los ist. „Schau an, was Neues. Der Bub bringt ein Mädel mit“, konstatiert sie, „ob das wohl gut geht?“ Nein, kaum hat Mike seinen Eltern seine neue Liebe Nisha (Amina Merai) vorgestellt und erklärt, dass er die schwangere Freundin heiraten wird, gibt es Krach. Und schon liegen die Eltern tot am Boden. Haben die jungen Leute sie tatsächlich umgebracht?