Die Nachbarin hat schon böse Vorahnungen. Neugierig steht sie am Fenster und verfolgt, was bei Familie Schaub los ist. „Schau an, was Neues. Der Bub bringt ein Mädel mit“, konstatiert sie, „ob das wohl gut geht?“ Nein, kaum hat Mike seinen Eltern seine neue Liebe Nisha (Amina Merai) vorgestellt und erklärt, dass er die schwangere Freundin heiraten wird, gibt es Krach. Und schon liegen die Eltern tot am Boden. Haben die jungen Leute sie tatsächlich umgebracht?

Die Handlung von „Mike & Nisha“, dem Tatort aus Ludwigshafen Es ist ein scheußliches Gemetzel, vor dem sich das Paar plötzlich wiederfindet in „Mike & Nisha“, dem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen. Es ist ein eher ungewöhnlicher Krimi, bei dem das Publikum von Beginn an weiß, wer die Täter sind. Auch die Nachbarin Gerlinde Wagner (Anna Stieblich) ahnt, dass etwas Schlimmes passiert sein muss und meldet sich sofort bei der Polizei. „Gepolter, als ob eine Sau geschlachtet“ worden sei, erklärt sie den Kommissarinnen, dabei seien die Schaubs „ruhige, anständige Leute“. Aber warum ermitteln, fragen sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter), wenn es keine Leichen gibt? Denn die haben die jungen Leute offenbar umgehend entsorgt.

Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner, re.) macht Nisha (Amina Merai, li) und Mike (Jeremias Meyer, Mi.) mit seinem unerwarteten Auftauchen Angst. Foto: SWR/Benoît Linder

Es geht in diesem neuen „Tatort“ vor allem um Frustration, die sich in Aggression entlädt. Aggressiv ist Erwin (Wolf Bachofner), ein unangenehmer Kerl aus der Nachbarschaft mit fragwürdiger Gesinnung. Als sein Schäferhund Nishas kleines Kätzchen killt, legt Erwin das tote Tier kurzerhand in seine Tiefkühltruhe. Unangenehm reagiert aber auch Vater Schaub (Bruno Cathomas) auf die Freundin des Sohnes. Aber warum? Weil ihre Mutter aus Teheran stammt? Nisha vermutet Rassismus, der ihr im Leben schon sehr oft begegnet zu sein scheint. Selbstbewusst setzt sie sich zur Wehr. „Vorsicht, Fräulein“, droht da Mikes Vater, „halt dich mit deinem dummen Gequatsche raus.“

Das Drehbuch (Annette Lober) setzt bei den Figuren auf extreme Widersprüche, und der Regisseur Didi Danquart versucht mit Hell- und Dunkeleffekten und unheilvoller Atmosphäre Stimmung zu erzeugen. Trotzdem fehlt dem neuen Fall aus Ludwigshafen der Schwung, und die Kommissarinnen kombinieren etwas zu versiert die recht abwegigen Hintergründe.

Tatort: Mike & Nisha. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des Tatorts aus Ludwigshafen

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts)

Johanna Stern (Lisa Bitter)

Mara Hermann (Davina Chanel Fox)

Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler)

Mike Schaub (Jeremias Meyer)

Nisha Nevarin (Amina Merai)

Emilia Schaub (Judith Hofmann)

Gustav Schaub (Bruno Cathomas)

Gerlinde Wagner (Anna Stieblich)

Erwin Ramthor (Wolf Bachofner)

