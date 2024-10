In „Dein gutes Recht“, dem neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen, stellen die Kollegen vom LKA die Kommissarin Odenthal selbst an den Pranger.

Ein Mann wird erschossen – und es gibt keinen Zweifel, wer ihn getötet hat: Lena Odenthal. Nun ist sie es, die in einem internen Verfahren verhört wird und sich rechtfertigen muss für jeden Schritt ihrer Ermittlungen zum Mord in der Kanzlei einer skrupellosen Anwältin.

Die Handlung des heutigen Tatorts

Es ist eine höchst spannende Konstruktion, mit der „Dein gutes Recht“ aufwartet, der neue „Tatort“ aus Ludwigshafen. Denn die diversen ineinander verwobenen Handlungsstränge werden in Rückblenden aufgerollt. Dreh- und Angelpunkt sind dabei die internen Vernehmungen, bei denen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) getrennt verhört und auch gegeneinander ausgespielt werden von Kollegen, die nicht nur fair agieren. So geht es um Machtmissbrauch auf ganz verschiedene Weise: Denn Patricia Prinz (Sandra Borgmann), deren Mann in ihrer Kanzlei erschossen wurde, scheint vor dem Arbeitsgericht mit harten Bandagen für die Arbeitgeber zu kämpfen. Deshalb bangt Marie Polat auch um ihren Job im Callcenter. Wird sie entlassen, könnte sie auch das Sorgerecht für ihren Sohn verlieren.

Ob es vor Gericht ist oder innerhalb der Polizei – wer am längeren Hebel sitzt, hat viele Möglichkeiten, die Spielräume des Gesetzes auszureizen. Dabei wagt sich der Autor und Regisseur Martin Eigler aber auch an das heikle Thema heran, wenn sich Kollegen in der Polizei gegenseitig schützen und dabei nicht mehr um Recht und Wahrheit scheren. So müssen die beiden Kommissarinnen deutlich spüren, wie das LKA die Muskeln spielen lässt – und es längst nicht nur um den Fall selbst geht, sondern auch um die gekränkte Ehre neidischer Machos.

Der Trailer zu „Titel des Tatorts“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts)

Johanna Stern (Lisa Bitter)

Dr. Hakan Özcan (Kailas Mahadevan)

Patricia Prinz (Sandra Borgmann)

Jasper Ünel (Mohamed Achour)

Marie Polat (Emma Nova)

Luisa Berger (Samia Chancrin)

Luca (Leano Wagner)

Kurt Breising (Bernd Hölscher)

Martina Petrasch (Christina Hecke)

Uwe Günther (Rouven David Israel)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD