Die Münchner Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr ermitteln im Theatermilieu. Da geht es so zu, wie man es sich vorstellt – doch wer mordet mitten in der Vorstellung?

Christine Bilger 25.12.2025 - 12:00 Uhr

Ein Spiel im Spiel: Schon Shakespeare wusste, dass das funktioniert. Im „Sommernachtstraum“ etwa wird ein Stück im Stück aufgeführt. Nun gehen die Ermittler Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und ihr designierter Nachfolger Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) zwar im brütenden Münchner Hochsommer in das altehrwürdige Residenztheater, doch haben sie kaum mit romantischen Irrungen und Wirrungen zu tun wie einst Shakespeare. Eitelkeiten, Verletzungen, Leistungsdruck und gekränkte Egos bestimmen hier das Geschehen. Das Ensemble probt und spielt Anton Tschechows „Die Möwe“. Das ist das Spiel (Theaterstück) im Spiel („Tatort“-Fernsehfilm). Und auch darin geht es um Verzweiflung, Tod und Theater.