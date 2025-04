In „Fiderallala“, dem neuen „Tatort“ aus Münster, haben es Kommissar Thiel und Professor Boerne mit einem Todesfall an der Uni zu tun. Außerdem wird ihre Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt.

Die erste Leiche ist quicklebendig. Der Mann mit der Axt im Rücken dient als Lockmittel, Kommissar Thiel (Axel Prahl) wird mit diesem angeblichen Fall spätabends in die medizinische Fakultät der Universität Münster gelotst.

Statt zu ermitteln darf er jedoch mit der Jugend feiern. Ein Fest mit Folgen: Der ansonsten so korrekte Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) blamiert sich laut singend auf der Tanzfläche. Vier Reagenzgläsern voll mit Cannabis-Drinks plus weitere Getränke waren ein bisschen zu viel.

Die Handlung des heutigen Tatort

Berauscht gibt der Professor ein bekanntes Volkslied zum Besten: „Die Vogelhochzeit“. So erklärt sich auch der Titel dieser „Tatort“-Folge: „Fiderallala“ – eine Zeile aus dem Refrain. Hätte der Forensiker mal nicht gefeiert, bis der Arzt kommt, sondern auf Vaddern Thiels Rat gehört: „Wenn Drogen, nie Alkohol.“ Am nächsten Morgen weiß er von nichts mehr, während Videos des tirilierenden Hochschullehrers das Netz fluten. Als Boerne dies mitbekommt, ist er tief beleidigt. Warum hat ihn Thiel nicht vor dieser Peinlichkeit bewahrt?

Der Fall wird immer undurchsichtiger

Die wilde Party hat auch noch weitere Auswirkungen. Am nächsten Morgen wird der studentische Barkeeper Chris (Jonas Stenzel) tot aufgefunden. Er ist an den Folgen einer rätselhaften Stichverletzung gestorben. Bei der Obduktion stellt Rechtsmediziner Boerne zudem fest, dass Chris in seinen letzten Momenten nicht allein war. Leider hat nicht nur der Professor mit Erinnerungslücken an den Abend zu kämpfen, sondern auch die Studentinnen Resi (Rabea Lüthi) und Fraya (Meira Durand) – deren übergriffige Mutter Solveig Menke (Adina Vetter) den Ermittlern das Leben zusätzlich schwer macht. Als ein weiterer Mord geschieht, wird der Fall immer undurchsichtiger.

Der Trailer zu „Fiderallala“

Die Schauspieler des heutigen Tatort

Frank Thiel – Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Silke Haller – Christine Urspruch

Wilhelmine Klemm – Mechthild Großmann

Mirko Schrader – Björn Meyer

Herbert „Vadder“ Thiel – Claus D. Clausnitzer

Chris Haffmeister – Jonas Stenzel

Fraya Menke – Meira Durand

Kim Moser – Bineta Hansen

Felix – Bless Amada

Lucy Osthofen – Luise von Stein

Solveig Menke – Adina Vetter

Resi Hertlein – Rabea Lüthi

Dennis Kollberg – Tom Radisch

Alice Probst – Katrin Heß

Erkan Gül – Surho Sugaipov

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD