Das Team aus Saarbrücken muss diesmal in einem Dorf voller Feindschaft ermitteln – aber ist das auch spannend?
07.02.2026 - 10:00 Uhr
Hier möchte man wirklich nicht zu Hause sein: Hohenweiler liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, aber Multikulti ist hier ganz sicher nicht erfunden worden. Das Dorf ist tief gespalten: hier die deutschsprachigen katholischen Saarländer, dort die französischen evangelischen Hugenotten; Neid, Missgunst und böse Blicke untereinander auf Schritt und Tritt. Am tiefsten verläuft der Graben zwischen den zwei Familien Feidt und Louis. Und als dann auch noch Emil Feidt eines Tages tot am Waldrand liegt und die Mordkommission aus Saarbrücken herbeieilen muss, macht das die Lage auch nicht leichter.