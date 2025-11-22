In „Überlebe wenigstens bis morgen“ sezieren die Kommissare Lannert und Bootz das Leben einer Frau, die Wege aus der Einsamkeit suchte und dabei womöglich ihrem Mörder begegnete.
22.11.2025 - 10:00 Uhr
Von der Frau ist nicht mehr viel übrig. Außer verschiedene Maden und Käfer, die der Pathologe Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) erfreut in Gläser füllt und in seinem Labor aufbewahrt. Mehrere Monate lang lag die 28-jährige Nelly Schlüter (Bayan Layla) tot in ihrer Wohnung und niemand hatte es bemerkt. Wie kann das sein?