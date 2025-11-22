In „Überlebe wenigstens bis morgen“ sezieren die Kommissare Lannert und Bootz das Leben einer Frau, die Wege aus der Einsamkeit suchte und dabei womöglich ihrem Mörder begegnete.

Von der Frau ist nicht mehr viel übrig. Außer verschiedene Maden und Käfer, die der Pathologe Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann) erfreut in Gläser füllt und in seinem Labor aufbewahrt. Mehrere Monate lang lag die 28-jährige Nelly Schlüter (Bayan Layla) tot in ihrer Wohnung und niemand hatte es bemerkt. Wie kann das sein?

Die Handlung von „Tatort – Überlebe wenigstens bis morgen“ „Das ist doch komisch“, sagt Bootz (Felix Klare). Lannert (Richy Müller) findet es „traurig“ und die mitermittelnde Elvira Möbius (Daniela Holtz), kurz „M“ stellt fest „wir sind hier ja nicht bei Wünsch-dir-was.“ Also beginnen die Ermittlungsarbeiten. Die Kommissare treffen Nellys Eltern, die sich nicht genau erinnern können, wann sie das letzte Mal mit ihrer Tochter telefoniert haben. Die ehemals beste Freundin Fine, gespielt von Trixi Strobel, scheint eher erleichtert, dass Nelly zuletzt nicht mehr in ihrem Leben mit Ehemann Niclas (Louis Nitsche) und dem neuen Baby vorkam. Und Nellys Ex-Freund Felix Vietze (Malik Blumenthal) will schon lange keinen Kontakt mehr gehabt haben.

Alle schildern Nelly als aufgeschlossen und bemüht, waren aber nicht an mehr Nähe zu ihr interessiert. Sogar die Männer, die Nelly beim Online-Dating traf, finden, dass sie zu anhänglich war. Sie habe eine richtige Beziehung gewollt. Genau das aber wollte offensichtlich niemand von ihr.

Einsamkeit, jung und leise, bildet den Kern dieses neuen Tatorts. Kurze Filmschnipsel fügen sich nach und nach zu einem Bild zusammen und eröffnen Einblicke in das Leben der Toten. Doch einige Puzzleteile bleiben fehlend, sodass auch diesmal manche Fragen unbeantwortet bleiben.

Die Schauspieler dieses Tatorts

Thorsten Lannert (Richy Müller)

Sebastian Bootz (Felix Klare)

Dr. Daniel Vogt (Jürgen Hartmann)

Elvira Möbius (Daniela Holtz)

Nelly Schlüter (Bayan Layla)

Fine Slowinski (Trixi Strobel)

Yasemin Schlüter (Idil Üner)

Henning Schlüter (Robert Kuchenbuch)

Niclas Slowinski (Louis Nitsche)

Felix Vietze (Malik Blumenthal)

Christine Haller (Lana Cooper)

Rike Singer (Melanie Straub)

Lina Teismann (Leonie Wesselow)

Schauspieler (Pierre M. Krause)

Romy Schlüter (Dalya Altan)

Vermieter (Robert Besta)

Hamed Nosrati (Armin Wahedi)

Martin Wells (Peer Oscar Musinowski)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD