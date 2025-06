Die Züricher Kommissarinnen Grandjean und Ott ermitteln im lukrativen Geschäft um Echthaarperücken.

Ina Schäfer 14.06.2025 - 10:00 Uhr

Der Handel mit Haaren ist ein lukratives Geschäft. Auf diese Erkenntnis jedenfalls stoßen die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) als sie beginnen im Fall einer getöteten jungen Frau zu ermitteln. Vanessa Tomasi (Elena Flury) wird eines Morgens tot in einer Baumkrone aufgefunden. Ihr langes blondes Haar ist auf der einen Seite abrasiert. Mit Haaren hat sie in vielerlei Hinsicht zu tun: Sie ist die Tochter des Star-Coiffeurs Marco Tomasi (Bruno Cathomas) und außerdem Auszubildende in der Perückenmanufaktur von Aurora Schneider (Stephanie Japp).