Eine junge Frau wird blutverschmiert und verwirrt in Dresden ausgegriffen und berichtet von verstörenden Vorgängen. Aber: Ist sie Opfer oder Täterin?
Verwirrt, verletzt und mit einem blutigen Skalpell in der Hand wird die 16-jährige Amanda (Emilie Neumeister) in Dresdens Innenstadt aufgegriffen. Sie sagt immer wieder, ihr Vater würde sie verfolgen. Bei der polizeilichen Befragung offenbart sie Ermittlerin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) Ungeheuerliches: Amanda ist eingesperrt in einem Keller aufgewachsen, wenn sie nicht „artig“ sei, lasse ihr Vater sie hungern. Ihre Schwester sei noch immer dort gefangen. Und die junge und sichtlich aufgewühlte Frau platzt fast vor Wut.