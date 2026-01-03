Das Team Tobler und Berg wird mit einem Mädchen konfrontiert, deren Eltern verschwunden sind. Was erwartet die Zuschauer?

Carolin Klinger 03.01.2026 - 09:00 Uhr

Der winterliche Schwarzwald könnte so schön sein – doch in dem „Tatort – Das jüngste Geißlein“ bildet er eine kalt-düstere Kulisse für einen Fall, der einem gruseligen Schauermärchen entsprungen sein könnte. Nachdem herauskam, dass Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) jahrelang die von seinem Bruder auf dem Familienhof vergrabene Leiche des Vaters verheimlichte, ist er suspendiert. Doch als er darum gebeten wird, nach einer Frau zu schauen, die nicht zur Arbeit erschienen ist, findet er in deren abgelegenem Haus mitten im Wald ein verängstigtes Mädchen (Hanna Heckt) in einem Uhrenkasten, dazu Blutspuren. Von der Mutter fehlt jede Spur, doch der Vater wird von der Polizei kurz darauf tot in einem Waldsee gefunden. Die neunjährige Eliza ist traumatisiert und klammert sich an einen alten Walkman, mit dem sie immer wieder eine Kassette mit dem Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ abspielt.