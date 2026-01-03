Das Team Tobler und Berg wird mit einem Mädchen konfrontiert, deren Eltern verschwunden sind. Was erwartet die Zuschauer?

Der winterliche Schwarzwald könnte so schön sein – doch in dem „Tatort – Das jüngste Geißlein“ bildet er eine kalt-düstere Kulisse für einen Fall, der einem gruseligen Schauermärchen entsprungen sein könnte. Nachdem herauskam, dass Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) jahrelang die von seinem Bruder auf dem Familienhof vergrabene Leiche des Vaters verheimlichte, ist er suspendiert. Doch als er darum gebeten wird, nach einer Frau zu schauen, die nicht zur Arbeit erschienen ist, findet er in deren abgelegenem Haus mitten im Wald ein verängstigtes Mädchen (Hanna Heckt) in einem Uhrenkasten, dazu Blutspuren. Von der Mutter fehlt jede Spur, doch der Vater wird von der Polizei kurz darauf tot in einem Waldsee gefunden. Die neunjährige Eliza ist traumatisiert und klammert sich an einen alten Walkman, mit dem sie immer wieder eine Kassette mit dem Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ abspielt.

 

Für Ermittlerin Franziska Tobler (Eva Löbau) wird ihr Ex-Partner Berg nun zu einem wichtigen Zeugen, zumal nur er Zugang zu dem verstörten Mädchen findet. Die Zusammenarbeit mit ihren anderen Kollegen gestaltet sich schwierig, und auch die Psychologin Dr. Evelyn Kaltenstein (Mina Tander), die Eliza betreut, scheint ihr eigenes Spiel zu spielen. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, wendet sich Tobler mehr und mehr Berg zu und zieht ihn in die Ermittlungen hinein.

Die Handlung des heutigen Tatort

Endlich gibt es wieder eine freundschaftliche Annäherung zwischen den Beiden. Doch diese Momente erhellen den Krimi nur kurz – die vorherrschende Atmosphäre bleibt, auch dank einer Märchenerzählerin aus dem Off, beklemmend und unheimlich.

Tatort: Das jüngste Geißlein, So, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Hauptkommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau)

Hauptkommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner)

Eliza (Hanna Heckt)

Dr. Evelyn Kaltenstein (Mina Tander)

Jakob Wolburg (Stefan Wilkening)

Valea Baciu (Viorica Prepelita)

Ramona Baciu (Andra Kennedy)

Dr. Rohrbach (Georg Schmiechen)

Petra Decker (Cornelia Schmidt)

Enja (Ramona Olasz)

Stefan Wegmüller (Simon Matt)

Nuri Basak (Amal Keller)

Margit (Michaela Caspar)

Dorin Zaharia (Marc Skanderberg)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD