Drei unter Drei und ein Hund Zu Besuch bei einer Stuttgarter Drillingsfamilie

Three under three: Stefanie und Johannes Bergmann sind Eltern von anderthalbjährigen Drillingen. Wir haben die Familie in Stuttgart-Zuffenhausen besucht. Wie findet man Kitaplätze? Welche Unterstützung bekommt man? Und haben die zwei noch Hobbys?