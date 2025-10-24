Das Stuttgarter Tattoostudio „Mommy I’m sorry“ zieht um und eröffnet einen neuen Creative Space. Was Besucher bei der Ausstellung am Samstag erwartet.
Tattoos sind weit mehr als Körperkunst - sie sind Storytelling auf der Haut. Damit ähneln sie Narben, Erinnerungen, kleinen und großen Flecken, die jeder Mensch mit sich trägt. Unter diesem Motto ist die Kunstreihe „Flecken“ des Kölner Künstlers Max Leinfelder entstanden. In seiner Kunst verschmelzen Tattoos und Gemälde, Lyrik mit Performance. Sein Ziel: bei der Vernissage neue Verbindungen fürs Leben zu schaffen. Diese findet am Samstag im Tattoostudio „Mommy I’m sorry“ in der Stuttgarter Innenstadt statt und lässt die Grenzen zwischen fremd und eigen, Kunst und Handwerk, bewusster Entscheidung und Zufall komplett verschwimmen.