Auf dem Flugfeld in Böblingen soll ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt worden sein. Die Tatverdächtigen sind 16 und 14 Jahre alt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
17.03.2026 - 14:24 Uhr
Eine mutmaßliche Vergewaltigung einer Jugendlichen auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort vorige Woche am Donnerstagabend sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben werden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren verdächtigt, an dem sexuellen Übergriff beteiligt gewesen zu sein.