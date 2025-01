Wahlkampf 2025 in Esslingen CDU spricht über Migrationspolitik, aber nicht über die AfD

Die Migrationspolitik und der Umgang mit der AfD war am Mittwoch nicht nur Thema in Berlin. Bereits am Abend zuvor wurde auf dem CDU-Neujahrsempfang in Esslingen darüber debattiert. Mit dabei ein prominenter Politiker, der aus eigener Erfahrung weiß, um was es geht.