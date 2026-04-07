Zu Beginn des Frühjahrs kehrt das Pflanzentausch-Regal nach Backnang zurück. Wer Garten und Zimmerpflanzen übrig hat oder sucht, ist hier richtig.
07.04.2026 - 13:05 Uhr
Die Natur ist endgültig aus dem Winterschlaf erwacht – überall grünt und blüht es. Höchste Zeit für Pflanzenfreunde, sich Gedanken darüber zu machen, was in diesem Jahr im Garten, auf dem Balkon oder auch im Wohnzimmer wachsen und gedeihen soll. Für neue Pflanzen muss man aber nicht zwangsläufig viel Geld ausgeben – dank Angeboten wie dem offenen Pflanzentausch-Regal in Backnang (Rems-Murr-Kreis).