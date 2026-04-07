Zu Beginn des Frühjahrs kehrt das Pflanzentausch-Regal nach Backnang zurück. Wer Garten und Zimmerpflanzen übrig hat oder sucht, ist hier richtig.

Die Natur ist endgültig aus dem Winterschlaf erwacht – überall grünt und blüht es. Höchste Zeit für Pflanzenfreunde, sich Gedanken darüber zu machen, was in diesem Jahr im Garten, auf dem Balkon oder auch im Wohnzimmer wachsen und gedeihen soll. Für neue Pflanzen muss man aber nicht zwangsläufig viel Geld ausgeben – dank Angeboten wie dem offenen Pflanzentausch-Regal in Backnang (Rems-Murr-Kreis).

Dieses steht vom 18. April an wieder das restliche Jahr über mitten in der Stadt, an der Stirnseite der Bar „das Wohnzimmer“ am Willy-Brandt-Platz 2, wo die Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und zu viel Hitze im Sommer geschützt sind. Das Regal wird von da an regelmäßig mit allerlei Zimmer- und Gartenpflanzen befüllt.

Das Pflanzentausch-Regal funktioniert ganz unkompliziert: Wer Zimmer- oder Gartenpflanzen übrig hat, kann sie dort abstellen und anderen damit eine Freude machen. Gleichzeitig sind alle eingeladen, sich Pflanzen für das eigene Zuhause oder auch zum Verschenken mitzunehmen.

Claudia Fischer und Dirk Jerusalem organisieren das Angebot am Willy-Brandt-Platz in Backnang. Foto: Claudia Fischer

Ein großes Schild am Regal erklärt nochmal, wie es funktioniert. Außerdem sind dort auch einige QR-Codes zu finden. Diese führen zu Internetseiten, auf denen man sich über Pflanzen, ihre Eigenschaften und Besonderheiten informieren kann. So ist gewährleistet, dass die Pflanze und der neue Lebensraum auch zusammenpassen.

Diese Pflanzentausch-Aktion gab es im vergangenen Jahr zum ersten Mal – verschiedene Vereine und Organisationen haben sie mit vereinten Kräften auf die Beine gestellt. Sie ist im Rahmen der Pflanzentauschbörse bei der Veranstaltung „Backnang 2 gather“ als Weiterführung entstanden.