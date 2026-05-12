Viele Firmen suchen händeringend nach Personal und werden einfach nicht fündig. Bei Deutschlands größtem Rüstungskonzern sieht es ganz anders aus.
12.05.2026 - 13:48 Uhr
Düsseldorf - Die Waffenschmiede Rheinmetall kann sich vor Bewerbungen kaum retten. "Wir kennen keinen Fachkräftemangel", sagte der Aufsichtsratschef Ulrich Grillo bei der Hauptversammlung der Firma in Düsseldorf. Im vergangenen Jahr seien mehr als 300.000 Bewerbungen bei Rheinmetall eingegangen. Aktuell hat die Firma circa 34.000 Beschäftigte.