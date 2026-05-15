Tausende blieben ohne Stimmzettel: Waiblinger Wahl-Debakel – Richterin „hätte wohl für Anfechtung unterschrieben“

Auch nach der Verhandlung am Mittwoch am Verwaltungsgericht in Stuttgart ist klar: Im Vorfeld und direkt am Tag der Gemeinderats,- Ortschaftsrats-, Kreistags-, Regionalrats- und Europawahl ging in der Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und ihren Ortschaften am Sonntag, 9. Juni 2024, so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen konnte. Ob der damalige Urnengang deshalb ungültig ist und wiederholt werden muss, wird das Gericht um die Vorsitzende Sabine Mühlenbruch Anfang der nächsten Woche bekannt geben. Aber egal wie die Entscheidung ausfällt: Das bundesweit Schlagzeilen produzierende Waiblinger Wahl-Desaster könnte zum Präzendenzfall geraten, der vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim landet.