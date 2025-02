Das war wahrscheinlich nicht der Abend, den Taylor Swift sich gewünscht hätte. Im Stadion von New Orleans wird sie ausgebuht – und Donald Trump reagiert wenig präsidial.

Theresa Schäfer 10.02.2025 - 08:20 Uhr

Buhrufe sind sicherlich nichts, was Taylor Swift häufig hört. Und entsprechend ernüchtert schaute die 35-Jährige auch, als sie auf den Stadionleinwänden eingeblendet wurde. Wahrscheinlich hätte sie die Reaktion des Super-Bowl-Publikums in New Orleans verkraften können, wenn der Abend sportlich anders verlaufen wäre.