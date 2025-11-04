Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
04.11.2025 - 18:17 Uhr
Washington - Nach dem tödlichen Sturz einer Passagierin während einer fünftägigen Taylor-Swift-Themenkreuzfahrt hat ihre Familie eine Klage gegen die Reederei eingereicht. Der Vorwurf: Die 66-jährige Dulcie White sei an Bord des Royal-Caribbean-Schiffs "Allure of the Seas" auf dem Weg zu den Bahamas im Oktober 2024 trotz offensichtlicher Anzeichen starker Trunkenheit weiter mit Alkohol versorgt worden und anschließend über ihre Balkonreling gestürzt. Ihr Körper wurde bis heute nicht gefunden.