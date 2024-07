Die 18-Jährige vom Stuttgarter Golf-Club Solitude aus Mönsheim jubelt in Spanien und wechselt ins Profi-Lager – zuvor steht aber noch ein Bundesliga-Spieltag an.

Jürgen Kemmner 18.07.2024 - 14:07 Uhr

Die Golf-Bundesliga steht vor dem fünften und letzten Spieltag. An diesem Wochenende treten die Damen und Herren des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude aus Mönsheim im Saisonfinale an. Die Frauen reisen zum bereits als Absteiger feststehenden 1. GC Fürth, während die Männer beim GC Mannheim-Viernheim ihren letzten Auftritt in der Beletage des deutschen Golfsports haben werden.