Patrick Ködel von „Hallo Emil“ hat beim Wettbewerb der Young Chef Academy von der Wassermarke San Pellegrino einen Teilerfolg erzielt – den Social Responsibility Award. Für Küchenchef Ivan Lazarenko reichte es diesen Herbst nicht zum Titel Koch des Jahres.

Kathrin Haasis 04.12.2024 - 08:00 Uhr

„Heart of the Mountain“ heißt Patrick Ködels Gericht, mit dem er zumindest teilweise die Herzen der Jury eroberte. Mitte November kämpfte der Koch vom Stuttgarter Lokal „Hallo Emil“ um den Einzug ins Weltfinale beim Wettbewerb der „S.Pellegrino Young Chef Academy“. Er hatte sich als einer von zehn Kochtalenten aus Deutschland und Österreich für den regionalen Vorentscheid qualifiziert. Gewonnen hat Emilia Montz: Mit ihrem Gericht „Russian Ballet“ schaffte die Chef de Partie aus dem Restaurant „Troyka“ in Erkelenz bei Mönchengladbach den Sprung ins Weltfinale nach Mailand. Patrick Ködel erhielt dafür den Sonderpreis S.Pellegrino for Social Responsibility Award von der Organisation „Food Made Good“, weil sein Gericht „am besten den Anspruch repräsentierte, nachhaltig und verantwortungsvoll zu kochen“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters.