Als Titelverteidiger sind die Tipp-Kicker des TKC 71 Hirschlanden zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften nach Kaiserslautern gefahren – und haben den dritten Titel in Folge gewonnen.

Jürgen Kemmner 21.11.2024 - 12:15 Uhr

Der TKC 71 Hirschlanden hat es wieder geschafft und wurde zum dritten Mal in Folge deutscher Mannschafts-Meister im Tipp-Kick. In einem nervenaufreibenden und hochklassigen Finale in Kaiserslautern setzte sich das Team mit Benjamin Buza, Rainer Schlotz, Harald Füßinger und Florian Stähle mit 17:15 gegen den TKC Gallus Frankfurt durch.