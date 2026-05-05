Bei der vergangenen EM holten beide Teams eine Medaille. Bei der Tischtennis-WM aber wird das Spiel Deutschland gegen Slowenien eine klare Sache. Besonders ein Match sticht heraus.

dpa 05.05.2026 - 22:17 Uhr

London - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in London das Achtelfinale erreicht. Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu gewannen mit 3:0 gegen Slowenien und entschieden damit das Duell der beiden Bronzemedaillen-Gewinner der vergangenen Europameisterschaft klar für sich.