Zweifel an den Zielen von Apple mit und in der Formel 1 haben sie überhaupt nicht. Im Gegenteil. In Austin äußern sich ein paar Teamchefs zum spektakulären Rechtedeal.
18.10.2025 - 07:30 Uhr
Austin - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff rechnet nach dem Formel-1-Deal mit Apple mit einem Schub weit über die US-Grenzen hinaus für die Motorsport-Königsklasse. Zweifel, dass der amerikanische Tech-Gigant die hoch gesteckten Ziele nicht erreichen kann, haben er und auch einige seiner Kollegen nicht im Geringsten.