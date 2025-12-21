Die Stadt nahe dem Silicon Valley wird plötzlich in Dunkelheit gehüllt. Zehntausende Kunden haben keinen Strom. Die Menschen sollen sich von den Straßen fernhalten.

dpa 21.12.2025 - 11:06 Uhr

San Francisco - In großen Teilen der US-Stadt San Francisco ist der Strom stundenlang ausgefallen. Nach Angaben des Energieversorgers Pacific Gas & Electric (PG&E) waren davon am Samstag zwischenzeitlich rund 130.000 Stromkunden betroffen - knapp ein Drittel der Gesamtzahl in der nordkalifornischen Metropole. Um 23.30 Uhr (Ortszeit) - etwa zehn Stunden nach Beginn des Problems - waren demnach noch rund 35.000 Anschlüsse ohne Strom. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.