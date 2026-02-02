Elon Musks KI-Firma xAI braucht viel Geld. Eine Lösung könnte sein, den Zugang zu Milliarden des ebenfalls vom Tech-Milliardär geführten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX zu öffnen.
Austin - Tech-Milliardär Elon Musk arbeitet Medienberichten zufolge daran, die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammenzulegen. Einige Investoren seien über die Pläne unterrichtet worden, berichteten unter anderem das "Wall Street Journal" und der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.