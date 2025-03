Anleger machen an der Börse derzeit einen Bogen um den von Tech-Milliardär Elon Musk geführten US-Elektroautobauer Tesla. Das liegt Marktexperten zufolge vor allem an der Absatzschwäche.

dpa 31.03.2025 - 17:38 Uhr

New York - Im allgemeinen Ausverkauf an den US-Börsen sind auch die Aktien von Tesla erneut unter die Räder gekommen. Die Papiere des von Elon Musk geführten US-Elektroautobauers büßten zuletzt knapp sechs Prozent ein und gehörten damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100, der von Technologiekonzernen dominiert wird. Schon am vergangenen Freitag waren Tesla-Aktien an der Nasdaq-Börse unter Druck geraten.