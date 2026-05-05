Elon Musk meldete beim Twitter-Kauf zu spät das Überschreiten einer wichtigen Beteiligungsmarke. Die Börsenaufsicht zog vor Gericht - und ist nun bereit, die Klage mit einem Vergleich enden zu lassen.
Washington - Die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Tech-Milliardär Elon Musk im Zusammenhang mit seinen Aktienkäufen bei der Übernahme von Twitter soll mit einer Zahlung von 1,5 Millionen Dollar enden. In einem Vergleich, der der zuständigen Richterin zur Bestätigung vorgelegt wird, einigten sich Musk und die SEC auf diesen Betrag. Die Strafzahlung beträgt nur einen Bruchteil jener 150 Millionen Dollar, die Musk der Behörde zufolge durch eine Regelverletzung gespart haben soll.