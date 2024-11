Elon Musk ist bereits der reichste Mensch der Welt. Die Nähe zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump steigert sein Vermögen mit dem Anstieg der Tesla-Aktie noch weiter.

dpa 12.11.2024 - 05:25 Uhr

New York - Die Tesla-Aktie steigt nach der US-Präsidentenwahl immer weiter - und macht Firmenchef und Großaktionär Elon Musk noch reicher. Der 53-Jährige baute seinen Vorsprung an der Spitze der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg an nur einem Tag um gut 20 Milliarden Dollar aus. Bloomberg schätzt sein Vermögen, das zum großen Teil aus Tesla-Aktien besteht, nun auf 335 Milliarden Dollar.