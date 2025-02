Als größter Anbieter von Cloud-Diensten profitiert Amazon vom KI-Boom. Doch die Nachfrage nach Rechenleistung ist so groß, dass der Konzern mit dem Ausbau der Kapazitäten nicht hinterherkommt.

dpa 07.02.2025 - 06:51 Uhr

Amazon will in diesem Jahr rund 100 Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren - größtenteils in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Die Nachfrage der IT-Kunden nach Ressourcen dafür sei so groß, dass die Cloud-Sparte AWS auf Kapazitäts-Engpässe treffe, sagte Amazon-Chef Andy Jassy bei Vorlage aktueller Quartalszahlen. Amazon ist nicht nur der weltgrößte Online-Händler, sondern auch der führende Anbieter von Cloud-Infrastruktur.