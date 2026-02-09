Im Wettbewerb der KI-Firmen sind OpenAI und Anthropic besonders erbitterte Rivalen. Das machte auch vor Werbung beim Super Bowl nicht halt.
Santa Clara - Der ChatGPT-Erfinder OpenAI und sein Konkurrent Anthropic haben ihre Rivalität in teure Werbespots beim Super Bowl getragen. Während OpenAI die Fähigkeiten von ChatGPT etwa beim Programmieren hervorhob, entschied sich Anthropic für einen kaum verhohlenen Seitenhieb. Die Macher des ChatGPT-Konkurrenten Claude betonten, dass es bei ihrer KI-Software keine Werbung geben wird und stellten Anzeigen als störend für die Nutzer dar. OpenAI hatte jüngst angekündigt, in den USA Werbeanzeigen zu testen.