Twitter war 2006 in San Francisco gegründet worden. Jetzt lässt Elon Musk den Nachfolgedienst X die Stadt ganz verlassen.

red/dpa 06.08.2024 - 08:10 Uhr

Laut Medienberichten zieht Elon Musks Online-Plattform X dem Hauptquartier des Vorgängerdienstes Twitter in San Francisco aus. X-Chefin Linda Yaccarino habe die Aufgabe des Gebäudes in einer E-Mail an die Mitarbeiter angekündigt, schrieb unter anderem der Finanzdienst Bloomberg. Von X gab es keine Reaktion zu den Berichten.