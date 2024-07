Ein ausgemustertes Marine-U-Boot ist aktuell auf dem Weg vom rheinland-pfälzischen Speyer ins Technik Museum Sinsheim. Doch der Weg dorthin gestaltet sich schwierig. Am Montag soll der Koloss eine Brücke in Heidelberg unterqueren.

red/dpa 07.07.2024 - 13:33 Uhr

Am Samstagmorgen ist die U17 auf dem Neckar Richtung Heidelberg aufgebrochen. Gegen 12:45 Uhr ist das U-Boot schließlich dort eingetroffen. Doch die größte Herausforderung steht am Montag an: Denn dann muss die U17 am in Heidelberg vor der Alten Brücke um 73 Grad zur Seite gelegt werden, um unter dem historischen Wahrzeichen hindurchzukommen - begleitet wohl von vielen Schaulustigen. Nach einer Schlussetappe über Land soll der Transport am 28. Juli Sinsheim erreichen.