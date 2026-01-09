Die Hamburger Handelsgruppe arbeitet an einem Computersystem, das Roboter durch Warenhäuser steuern soll. Zuerst ist ein Test in einem Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen geplant.
09.01.2026 - 17:14 Uhr
Hamburg/Löhne - Die Handelsgruppe Otto Group arbeitet mit dem US-Chipriesen Nvidia zusammen. Nvidia werde die Otto Group dabei unterstützen, Logistikabläufe zu beschleunigen, teilte das deutsche Unternehmen mit. Diese Woche hatte schon der Industriekonzern Siemens eine engere Zusammenarbeit mit Nvidia angekündigt.