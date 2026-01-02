Die Techniker Krankenkasse erhöht den Zusatzbeitrag 2026. Wie hoch der Beitrag jetzt ist und was die Gründe für die Erhöhung sind, lesen Sie hier.

Die Techniker Krankenkasse (TK) erhöht zum 1. Januar 2026 ihren Zusatzbeitrag. Der Verwaltungsrat der größten deutschen Krankenkasse hat den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz auf 2,69 Prozent festgelegt. Damit steigt der Beitrag im Vergleich zu 2025 um 0,24 Prozentpunkte. Der gesamte Beitragssatz der TK liegt ab 2026 bei 17,29 Prozent.

TK bleibt unter amtlichem Zusatzbeitrag 2026 Der neue Gesamtbeitrag setzt sich aus dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent und dem Zusatzbeitrag von 2,69 Prozent zusammen. Arbeitnehmer tragen davon wie gesetzlich vorgesehen die Hälfte, die andere Hälfte übernehmen die Arbeitgeber. Trotz der Erhöhung liegt die TK nach eigenen Angaben weiterhin unter dem Marktschnitt der gesetzlichen Krankenversicherung. Der vom Bundesgesundheitsministerium festgelegte amtliche Zusatzbeitragssatz steigt 2026 auf 2,9 Prozent. Viele Krankenkassen kalkulieren jedoch mit höheren Sätzen, sodass der tatsächliche Durchschnitt über diesem Wert liegen dürfte.

Gründe für die Erhöhung

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat ihren Zusatzbeitrag für 2026 erhöht, weil sich die finanzielle Lage im deutschen Gesundheitssystem verschärft hat und auch die TK ihre Haushaltsplanung entsprechend anpassen musste. Viele Krankenkassen sehen sich mit steigenden Ausgaben konfrontiert – etwa durch höhere Kosten in Krankenhäusern, teurere Medikamente und wachsende Leistungsansprüche –, gleichzeitig sind die Reserven geschrumpft und gesetzliche Vorgaben verschärft worden. Dadurch rechnet die TK mit einem höheren Bedarf an Einnahmen, um ihre Leistungen in vollem Umfang zu finanzieren und den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.