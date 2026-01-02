Die Techniker Krankenkasse erhöht den Zusatzbeitrag 2026. Wie hoch der Beitrag jetzt ist und was die Gründe für die Erhöhung sind, lesen Sie hier.
02.01.2026 - 14:06 Uhr
Die Techniker Krankenkasse (TK) erhöht zum 1. Januar 2026 ihren Zusatzbeitrag. Der Verwaltungsrat der größten deutschen Krankenkasse hat den kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz auf 2,69 Prozent festgelegt. Damit steigt der Beitrag im Vergleich zu 2025 um 0,24 Prozentpunkte. Der gesamte Beitragssatz der TK liegt ab 2026 bei 17,29 Prozent.