In einem ARD-Interview prognostizierte TK-Vorstandsvorsitzender Jens Baas steigende Beitragssätze für das Jahr 2026. Was kommt auf Versicherte zu?
09.12.2025 - 07:52 Uhr
Am 7. Dezember war Baas in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin zu Gast. Auf die Frage, was die Versicherten in den kommenden Jahren erwartet, sagte er: „Realistisch müssen wir schon im nächsten Jahr leider mit einer Beitragssatzerhöhung im Durchschnitt rechnen.“ Nach Einschätzung von Baas wird die optimistische Annahme der Bundesregierung, die Beiträge im kommenden Jahr stabil zu halten, nicht eintreten. Seine Begründung: