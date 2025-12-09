In einem ARD-Interview prognostizierte TK-Vorstandsvorsitzender Jens Baas steigende Beitragssätze für das Jahr 2026. Was kommt auf Versicherte zu?

Am 7. Dezember war Baas in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin zu Gast. Auf die Frage, was die Versicherten in den kommenden Jahren erwartet, sagte er: „Realistisch müssen wir schon im nächsten Jahr leider mit einer Beitragssatzerhöhung im Durchschnitt rechnen.“ Nach Einschätzung von Baas wird die optimistische Annahme der Bundesregierung, die Beiträge im kommenden Jahr stabil zu halten, nicht eintreten. Seine Begründung:

Das von der Regierung angekündigte Sparpaket zur Entlastung der Kassen ist nicht umgesetzt worden.

Die Krankenkassen müssen ihre Rücklagen wieder auffüllen. Baas sieht darin erst den Anfang einer längeren Entwicklung. Er warnte vor einer weiteren Verschärfung der Lage in den kommenden Jahren und verwies auf eine Modellrechnung, nach der die Gesamtbeitragssätze (inkl. Zusatzbeitrag) bis 2040 von derzeit rund 17,5 Prozent auf über 21 Prozent steigen könnten.

Steigt auch der TK-Zusatzbeitrag?

Im Interview ging Baas nicht darauf ein, ob und in welchem Umfang die Techniker Krankenkasse den eigenen Zusatzbeitrag 2026 anheben wird. Auf ihrer Webseite erklärt die TK jedoch, dass sie den Zusatzbeitrag auch im kommenden Jahr deutlich unter dem amtlichen Zusatzbeitragssatz und dem durchschnittlichen Marktniveau halten will. Aktuell liegt der TK-Zusatzbeitrag bei 2,45 Prozent. Der amtliche Durchschnitt beträgt 2025: 2,5 Prozent. Für 2026 wird dieser auf 2,9 Prozent angehoben.

Damit dürfte der TK-Zusatzbeitrag 2026 voraussichtlich zwischen 2,45 und 2,9 Prozent liegen. Die endgültige Entscheidung trifft der Verwaltungsrat am 19. Dezember 2025. Zuletzt hatte die TK den Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2025 von zuvor 1,2 Prozent auf 2,45 Prozent erhöht.