Eine technische Störung sorgt am Dienstagvormittag für lange Gesichter in Apotheken und Arztpraxen – auch in der Region Stuttgart. Deutschlandweit sind Millionen Versicherte betroffen.
10.02.2026 - 13:05 Uhr
Eine technische Störung hat am Dienstagvormittag auch in der Region Stuttgart kurzzeitig für lange Gesichter in Arztpraxen und Apotheken gesorgt. Wie die Nationale Agentur für Digitale Medizin „gematik“ – die Teil des Bundesministeriums für Gesundheit ist – mitteilte, kam es gegen 10 Uhr zu einer Störung beim Dienstleister T-Systems. Diese hatte zur Folge, dass es zu „Einschränkungen bei der Verbindung zur Telematikinfrastruktur“ kam.