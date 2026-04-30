Technischer Ausschuss Böblingen A 81: CDU erlebt Debakel mit dem Deckel
Aus der CDU-Vision eines lebendigen Begegnungsortes über der A 81 wird im Ausschuss rasch Ernüchterung – am Ende überwiegen Kosten, Zuständigkeiten und Zweifel.
Aus der CDU-Vision eines lebendigen Begegnungsortes über der A 81 wird im Ausschuss rasch Ernüchterung – am Ende überwiegen Kosten, Zuständigkeiten und Zweifel.
Er ist fünf Meter hoch, 850 Meter lang und wird „Deckel“ genannt. In Wirklichkeit ist es eine gigantische Halle aus Beton, sechs Autobahnspuren breit, welche die Städte Sindelfingen und Böblingen vor Lärm und Staub der Autos schützen soll. Dieser Deckel ist eines der Kernbauwerke bei der Verbreiterung der Autobahn 81 von vier auf sechs Spuren, die im Jahr 2027 abgeschlossen sein soll.